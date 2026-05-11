Vereador acompanha junto ao prefeito Chico Sardelli e o deputado Dirceu Dalben a assinatura da ordem de serviço em Americana

O vereador Marcos Caetano acompanhou nesta segunda-feira (11), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do novo campo de futebol society no bairro Mário Covas. Participaram do ato os secretários municipais de Esportes, Pedro Peol, e de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, e o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

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O espaço esportivo será construído na Rua Francisco Carlos Maciel. A obra será realizada com recursos estaduais de R$ 350 mil, destinados por emenda parlamentar de autoria de Dalben, atendendo a uma solicitação do vereador Marcos Caetano.

Fala Marcos Caetano

Durante o ato da assinatura, o parlamentar destacou que o campo atenderá crianças, jovens e famílias da região. “Esse é um sonho antigo da comunidade do Mário Covas e fico muito feliz em poder contribuir para transformar essa realidade. Trabalhamos junto ao deputado Dirceu Dalben para garantir essa emenda e hoje vemos esse projeto sair do papel. O esporte transforma vidas e esse espaço será fundamental para nossas crianças e jovens”, disse.