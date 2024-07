Felipe Corá rebate vídeo em que estaria dormindo durante a sessão

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (PL) rebateu o vídeo divulgado em grupos de whatsapp em que aparece supostamente dormindo durante a sessão da Câmara nesta terça-feira (30).

No vídeo, o presidente me exercício, o vereador Celso Ávila (SDD, chama Corá no microfone por 4 vezes, sem resposta. Corá estava de cabeça baixa, o que gerou o burburinho de que estaria dormindo.

Diante do ocorrido e dos compartilhamentos do vídeo, Corá publicou em suas redes sociais um novo vídeo rebatendo a informação, falando sobre os 10 leitos de UTI pediátrico que serão instalados no município. “Eu fui o vereador que mais trouxe recurso para a saúde de Santa Bárbara. Dormindo estão os corneteiros de plantão que nunca fizeram nada por Santa Bárbara”, disse o vereador.