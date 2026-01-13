Férias escolares movimentam espaços de lazer em Nova Odessa

Parque das Crianças, Bosque Manoel Jorge e Praça Central oferecem diversão, inclusão e contato com a natureza para garantir diversão segura às crianças

Leia + sobre diversão e arte

Com a chegada das férias escolares, o Parque Municipal das Crianças é uma das principais opções de lazer para as famílias de Nova Odessa. O espaço oferece uma infraestrutura moderna, acessível e planejada para atender crianças de diferentes faixas etárias, incentivando a convivência, a diversão e a qualidade de vida. Localizado na Avenida Brasil, nº 525, no Parque Fabrício, o espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 21h, garantindo uma alternativa de recreação durante todo o período de recesso escolar.

O parque conta com playground baby, voltado para crianças de 2 a 5 anos, playground kids para o público de 6 a 12 anos e um playground inclusivo, adaptado para crianças com necessidades especiais. Entre as atrações, estão ainda casa na árvore, xadrez gigante, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol, espaço pet e um jardim de contemplação, que oferece um ambiente tranquilo para descanso e integração com a natureza.

Um dos pontos mais procurados é a fonte interativa com jatos de água, que se torna um convite irresistível nos dias mais quentes. O local ainda dispões de bebedouros, sanitários e áreas de apoio que garantem conforto e segurança aos visitantes.

Além do Parque das Crianças, as famílias também podem optar por parquinhos espalhados nas praças da cidade, como o da Praça Central José Gazzetta e o playground em frente ao Paço Municipal.

Já quem busca por caminhadas ao ar livre, a opção é o Bosque Manoel Jorge, espaço ideal de contemplação da natureza e tranquilidade.

O Bosque está localizado à Rua 15 de Novembro, nº 864, no Jardim Santa Rosa e fica aberto todos os dias das 5h às 21h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP