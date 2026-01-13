Verão em alerta: comprar óculos solares fora da ótica pode prejudicar a saúde visual

Abióptica alerta para a presença de produtos piratas e falsificados que não protegem os olhos da radiação ultravioleta; OMS estima que até 20% dos casos de catarata no mundo sejam causados ou agravados pela exposição excessiva aos raios UV

Com a chegada do verão, as pessoas passam mais tempo ao ar livre, intensificam a exposição ao sol na praia, na piscina e nas demais atividades externas. Esse aumento da exposição à radiação solar, especialmente dos raios ultravioleta, exige cuidados redobrados com a saúde ocular. A exposição inadequada pode provocar desde desconfortos imediatos até danos cumulativos à visão ao longo do tempo.

Comprar óculos solares fora do varejo ótico pode prejudicar a saúde visual. O alerta é da Abióptica – Associação Brasileira das Indústrias Ópticas. “Infelizmente o mercado de varejo está inundado de produtos piratas e falsificados e no caso dos óculos de sol eles não protegem os olhos contra a radiação ultravioleta”, afirma Ambra Nobre Sinkoc, diretora Executiva da Abióptica.

O uso de óculos que não protegem os olhos causa danos como catarata. De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde 51 % dos casos de cegueira no mundo são causados pela catarata.

A catarata, maior causa de cegueira tratável no mundo torna opaco o cristalino, lente do olho que focaliza as imagens na retina. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista e diretor Executivo do Instituto Penido Burnier, explica que o sol tem efeito cumulativo sobre os olhos, ou seja, as doenças só aparecem com o tempo. O especialista diz que normalmente atinge pessoas com mais de 60 anos, mas a radiação solar antecipa a doença.

A Abióptica alerta que a compra de óculos solares só deve ser feita em óticas. Alguns estados brasileiros, como São Paulo e Paraná, têm lei estadual que proíbe a venda de óculos de grau e de sol pelo comércio ambulante.

Por ano são vendidos 106,5 milhões de óculos no Brasil, sendo 44 milhões de produtos solares. Desse total, somente 7,88 milhões são óculos solares legais. “A possibilidade de as pessoas adquirirem um produto danoso à sua saúde é enorme e por isso é fundamental combatermos a pirataria e a ilegalidade”, conclui a diretora Executiva.

O setor óptico emprega aproximadamente 180 mil pessoas em 71.226 pontos de venda. No ano passado, foram abertos mais 5.885 PDVs. Em 2024, o setor óptico registrou R$ 27 bilhões em vendas, ante R$ 26 bilhões no exercício anterior.

