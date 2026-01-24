Férias: Shopping ParkCity Sumaré promove Encontro com o Stitch

Evento gratuito será realizado neste fim de semana, dias 24 e 25/1, e fãs poderão tirar fotos com o personagem

O alienígena mais amado dos últimos tempos está de volta ao Shopping ParkCity Sumaré. Neste fim de semana, dias 24 e 25/1, acontece o Encontro Com o Stitch, evento gratuito e que promete animar ainda mais a programação de férias.

A atração vai estar em um espaço tematizado, em frente à loja American Shoes. As crianças poderão tirar fotos com o personagem e brincar nas estações de pintura e de jogo da memória. E quem quiser levar uma lembrança para casa, poderá adquirir canecas personalizadas que estarão à venda.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que as sessões terão 45 minutos e serão realizadas das 14h às 20h. Como as vagas são limitadas, a recomendação é que os visitantes cheguem com antecedência para aproveitar a atividade. A programação está sendo realizada em parceria com a loja Yup! Presentes.

“O personagem Stitch encanta o universo infantil e com este evento o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu propósito de promover experiências que aproximam as famílias, especialmente neste período de férias”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

ENCONTRO COM O STITCH

Quando: dias 24 e 25/1, sábado e domingo.

Horário: das 14h às 20h.

Local: em frente à loja American Shoes.

Vagas limitadas e por ordem de chegada.

Evento gratuito.

