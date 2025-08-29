Fernando da Farmácia confere brinquedos e equipamentos em escolas

Leia + sobre política regional

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) realizou nesta quinta-feira (28) visita na Casa da Criança Araúna, que marca o início de uma série de idas às unidades escolares da região da Cidade Jardim e do Parque Novo Mundo, com o objetivo de verificar as condições dos brinquedos e equipamentos disponíveis para as crianças.

“Nosso compromisso é acompanhar de perto as condições das escolas e dos espaços utilizados pelas crianças. A segurança e o bem-estar delas precisam estar sempre em primeiro lugar, por isso estamos iniciando essa série de visitas para garantir que os brinquedos estejam adequados e em boas condições de uso”, destacou o vereador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP