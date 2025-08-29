Vereador mais votado de Americana e no 3o mandato, Jr Dias (PSD) tenta emplacar a marca de mais eficiente da cidade. Sua assessoria divulgou números que apontam que ele foi quem mais produziu documentos nos quase 10 anos de Câmara Municipal.

Ele teria apresentado 15,4 mil proposituras no período de vereador. Desde o segundo mandato, ele trabalha para ser um nome mais da cidade toda.

Antes identificado como o vereador do Zanaga, ele ampliou para ser o vereador das periferias e agora tenta ser o vereador da cidade toda.

Jr Dias e o desafio de 2028