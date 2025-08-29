O Sindicato dos Servidores Municipais de Americana emitiu nota detonando o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por fala feita por ele contra a qualidade dos professores de todo o país.

Nota de Repúdio do Sindicato Americana|

Declarações irresponsáveis do Deputado Federal Nikolas Ferreira são um ataque aos Professores e um desserviço à sociedade

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA) vem a público manifestar seu veemente REPÚDIO às declarações irresponsáveis, generalizadoras e infundadas proferidas pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Suas falas infelizes promovem a criminalização e a desmoralização dos Servidores públicos, categoria da qual os Professores são parte integrante e fundamental.