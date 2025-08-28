Nova Odessa se prepara para inaugurar o ZED Boulevard, primeiro shopping da cidade

Nova Odessa está prestes a ganhar seu primeiro shopping center, o ZED Boulevard, um empreendimento que promete transformar o cenário comercial e econômico da cidade. Nesta quinta-feira (28/08), o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete gestores, investidores e lojistas envolvidos com o projeto para uma visita que marcou mais uma etapa importante desta iniciativa.





Com investimento de R$ 40 milhões e previsão de inauguração até o início de 2026, o projeto já conta com 81 parceiros comerciais confirmados de um total de 100 lojas, incluindo marcas renomadas como Natura, Danny Cosméticos, Academia L’Anetto, Sandry e uma rede internacional de supermercado que escolheu Nova Odessa para uma de suas primeiras operações no Brasil.





Durante o encontro, o prefeito Leitinho destacou a importância estratégica da localização central do empreendimento. “Diferente de outras cidades, onde shoppings são construídos em áreas afastadas, o ZED Boulevard está no coração de Nova Odessa. Isso não só facilita o acesso, mas fortalece nosso comércio local, gera emprego e renda, e revitaliza a área central”, destacou.





Localizado na Avenida Carlos Botelho, o ZED Boulevard foi estrategicamente planejado para integrar-se ao centro urbano. Com 12 mil m² de área construída, o empreendimento contará com três pavimentos: subsolo com estacionamento de 120 vagas mais 50 vagas externas, térreo com lojas diversificadas e serviços como barbearia, cabeleireiro, esmalteria, lavanderia e depilação a laser, além de um pavimento superior com praça de alimentação temática inspirada na histórica estação ferroviária da cidade.





O ZED Boulevard foi concebido como uma central de serviços e entretenimento, oferecendo uma academia de alto padrão com mais de 1.000 m² e capacidade para 1.500 alunos, um supermercado “low cost” para acesso a produtos de qualidade a preços acessíveis e uma praça de alimentação com opções como pizzaria, pastelaria, chopperia e café. Além disso, estão em andamento tratativas para transferir para o shopping a unidade do Poupatempo, que atualmente funciona na rua Duque de Caxias, ampliando a comodidade para os cidadãos.

Com previsão de gerar 250 empregos diretos, o novo shopping reforça o crescimento econômico que Nova Odessa vem experimentando, somando-se a outros grandes empreendimentos recentes. Durante a visita ao prefeito Leitinho, Márcio Malamed, diretor da BW3 Malls, empresa gestora do ZED Boulevard, expressou satisfação em participar do projeto. “Estamos orgulhosos em fazer parte deste time e de criar um espaço que vai além das expectativas tradicionais, que vai trazer bem-estar e desenvolvimento para Nova Odessa”, afirmou.

