Fernando da Farmácia defende mais iluminação em praça esportiva

Vereador apresentou requerimento sobre melhoras na Praça de Esportes Guilherme De Assumpção, na Cidade Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) é autor de requerimento no qual pede informações da Prefeitura de Americana sobre melhoras na iluminação da Praça de Esportes Guilherme De Assumpção, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com o parlamentar, a iluminação adequada é essencial para garantir a segurança dos frequentadores e moradores do entorno, além de permitir o melhor aproveitamento do espaço para práticas esportivas, lazer e convivência comunitária durante o período noturno.

“Nosso objetivo é garantir que a população tenha um espaço público seguro, bem cuidado e iluminado, que possa ser aproveitado plenamente pela comunidade”, defende Fernando. No requerimento, o vereador pede diversas informações sobre o assunto.

É questionado sobre: quantos postes e luminárias compõem atualmente o sistema de iluminação da praça; se a estrutura é suficiente para garantir a cobertura adequada de luz em toda a extensão; e se existe algum projeto, estudo ou previsão para ampliação, modernização ou substituição do sistema de iluminação existente.

