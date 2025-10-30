Sumaré oferece curso gratuito sobre IA em parceria internacional
Leia + sobre economia, emprego e mercado
A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de DAção é realizada em parceria com o The Trust for the Americas e conta com certificação emitida pela Microsoft.esenvolvimento Econômico, firmou uma parceria com a organização internacional The Trust for the Americas para oferecer gratuitamente o curso “Zapeando a Inteligência Artificial”, com certificação internacional emitida em parceria com a Microsoft.
A capacitação tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento sobre Inteligência Artificial (IA), em um formato totalmente online e acessível: o conteúdo é enviado por WhatsApp, o que permite que os participantes estudem de forma prática e no seu próprio ritmo.
Voltado a estudantes, educadores e profissionais de qualquer área, o curso não exige conhecimentos técnicos prévios e apresenta conceitos básicos da IA, com vídeos curtos, interativos e exercícios práticos. Ao final, os participantes recebem certificado reconhecido internacionalmente.
As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/ZapeandoIA . Para quem precisar de apoio na inscrição, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) oferece suporte gratuito.
Serviço:
Curso: Zapeando a Inteligência Artificial
Inscrições: bit.ly/ZapeandoIA
Atendimento presencial: PAT Sumaré – Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos
Telefone: (19) 3803-3003
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP