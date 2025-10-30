Sumaré oferece curso gratuito sobre IA em parceria internacional

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de DAção é realizada em parceria com o The Trust for the Americas e conta com certificação emitida pela Microsoft.esenvolvimento Econômico, firmou uma parceria com a organização internacional The Trust for the Americas para oferecer gratuitamente o curso “Zapeando a Inteligência Artificial”, com certificação internacional emitida em parceria com a Microsoft.

A capacitação tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento sobre Inteligência Artificial (IA), em um formato totalmente online e acessível: o conteúdo é enviado por WhatsApp, o que permite que os participantes estudem de forma prática e no seu próprio ritmo.

Voltado a estudantes, educadores e profissionais de qualquer área, o curso não exige conhecimentos técnicos prévios e apresenta conceitos básicos da IA, com vídeos curtos, interativos e exercícios práticos. Ao final, os participantes recebem certificado reconhecido internacionalmente.

As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/ZapeandoIA . Para quem precisar de apoio na inscrição, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) oferece suporte gratuito.

Serviço:

Curso: Zapeando a Inteligência Artificial

Inscrições: bit.ly/ZapeandoIA

Atendimento presencial: PAT Sumaré – Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos

Telefone: (19) 3803-3003

