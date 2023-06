Festa do Bom Jesus terá Rodrigo José, Ataíde e Alexandre e Samba D’Aninha

Uma das mais tradicionais festas de Americana, a Festa da Família do Bom Jesus começa no próximo dia 7 e vai até o dia 29 de julho, marcando presença em todo o mês.

O evento é famoso pelas atrações musicais e pelos quitutes julinos.

Entre os shows confirmados, Rodrigo José sobe ao palco no dia 15 de julho (sábado). Samba D’Aninha alegra os frequentadores do evento no dia 21 (sexta) e a dupla Ataíde e Alexandre se apresenta no sábado (22).

A festa do Bom Jesus é uma ótima opção de lazer e entretenimento para toda a família, e atrai centenas de pessoas todos os anos.

Entre os quitutes oferecidos estão: lanche de linguiça, cachorro quente, crepe, pastel, frango a passarinho, milho, espetinho, cuscuz, quentão, doces caseiro e muito mais.

Confira a programação completa de shows:

7/7 – Alto Astral

8/7 – Lourenço e Lourival

14/7 – Jack e Willian Banda

15/7 – Rodrigo José

21/7 – Samba D’Aninha

22/7 – Ataíde e Alexandre

28/7 – AR 40

29/7 – Marcos Paulo e Marcelo

