Pão de Mel com Recheio de Pé de Moça

Um ingrediente típico que não pode faltar na festa junina é o amendoim, e se ele estiver junto com leite condensado e coberto com chocolate, fica ainda melhor, não é mesmo? O pé de moça, doce que traz a crocância do amendoim com a cremosidade leite condensado é maior sucesso durante o período. Pensando nisso, a Harald, líder em coberturas e uma das principais marcas de chocolates do país, ensina uma receita de pão de mel, que leva o pé de moça como recheio.

O pão de mel junino, mistura o Chocolate em Pó Melken 33% Cacau na massa e todo o sabor do Chocolate Melken 70% na cobertura, dando o equilíbrio perfeito para o preparo.

Aproveite essa receita para qualquer data, afinal pé de moça não dá para ter só na festa junina, tem que ter o ano todo.

Pão de Mel com recheio de Pé de Moça

Rendimento: 15 unidades

Ingredientes

Massa do pão de mel:

4 g de canela em pó

7 g de gengibre fresco ralado

1 colher (café) de noz-moscada

7 g de bicarbonato

280 g de farinha de trigo

30 g de Chocolate Melken em pó 33%

100 g de açúcar refinado

1 ovo

125 ml de leite

125 ml de óleo de girassol ou milho

180 g de mel

Recheio:

75 g de amendoim em banda sem sal

Cobertura:

600 g de Chocolate Melken 70% Cacau

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ingredientes secos, exceto o açúcar.

Em outro recipiente, adicione os líquidos e o açúcar.

Junte ambas as misturas mexendo com um batedor de arame (fouet) à mão por 2 minutos ou até obter uma massa densa.

Asse em forno pré aquecido (160 °C) ou até a massa dourar levemente.

Deixe esfriar e desenforme.

Recheio:

Misture o Recheio e Cobertura Melken.

Reserve.

Montagem

Corte os pães de mel ao meio e aplique o Recheio e Cobertura Melken

Sobreponha os amendoins e em seguida coloque a outra metade da massa.

Derreta e faça a têmpera do Chocolate Melken 70% Cacau, conforme as instruções da embalagem e faça o banho dos pães de mel.

Leve à geladeira até cristalizar.

Técnicas

Derretimento de chocolates e coberturas

Têmpera do chocolate

Banho

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP, Confeiteiro e Inovare. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento