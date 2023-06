Leitinho entrega reforma completa da UBS da região central

O prefeito Leitinho entregou oficialmente na tarde desta terça-feira, a reforma completa da UBS (Unidade Básica de Saúde) 1, localizada na Avenida Carlos Botelho, região central de Nova Odessa, e um dos mais antigos serviços da Rede Municipal de Saúde. Os trabalhos foram executados pelas secretarias de Saúde e de Obras, através de empresa contratada, e são parte de uma grande iniciativa de melhorias dos prédios da Rede que inclui a reforma do Hospital e Maternidade Municipal, em andamento.

Entre as melhorias na UBS 1, foi feita a pintura interna e externa – com novo padrão de cores, em branco e azul-claro, que deixa os ambientes mais aconchegantes –, além de reparos no telhado, com troca de calhas e rufos, remoção da sujeira e a impermeabilização do prédio.

Além do prefeito Leitinho, participaram o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), os vereadores Oseias Jorge e Paulinho Bichof, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, a Chiquita, as secretárias de Saúde e de Obras, Jaqueline Serrano e Miriam Lara Netto, respectivamente, entre outros secretários, assessores e servidores da própria UBS 1.

Em seu discurso, o prefeito ressaltou a importância da reforma na UBS 1 para melhorar a qualidade do atendimento prestado à população, e também as condições de trabalho da própria equipe da Saúde Municipal.

“Estou muito feliz em entregar a reforma da nossa UBS 1, fundamental para nossa comunidade, onde eu tomava vacina quando criança, e que há muito tempo não recebia melhorias. Além de beneficiar à população que necessita dos atendimentos, favorece aos próprios colaboradores, que trabalham no dia a dia”, disse Leitinho.

O vice-prefeito Mineirinho também enalteceu a reforma. “É todo um trabalho (na Saúde). Quando assumimos a gestão, nosso slogan passou a ser ‘corrigir o rumo’. O que não fizeram em oito anos, estamos fazendo em um ano e meio, porque um ano não conta por causa da pandemia. A incompetência anterior mostra a nossa eficácia. Nova Odessa está no rumo certo, há muitas obras saindo, e ficamos felizes em poder melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, disse Mineirinho.

“Era uma reforma necessária, principalmente num posto que somente neste mês de junho já atendeu 6 mil pessoas. Nossa gratidão ao prefeito Leitinho e ao vice Mineirinho por esta obra”, comentou a secretária de Saúde Jaqueline Serrano, que é servidora da pasta.

Para Miriam Lara, foi um trabalho árduo que valeu a pena. “Quando assumimos a Secretaria de Obras, detectamos a necessidade de fazer algumas melhorias em alguns equipamentos, e as mais emergenciais eram da área da Saúde. A maioria dos prédios estavam em condições precárias, incluindo aqui a UBS I, que recebeu uma grande reforma, desde a troca do telhado ao reforço da parte estrutural. Transformamos o que estava velho em algo novo”, declarou.

A presidente do Conselho Municipal também elogiou a atual gestão pela reforma no equipamento (prédio) da Saúde. “É sempre muito bom estar presente em inaugurações como esta, de melhorias nos serviços à comunidade. Esta UBS é histórica, morei muitos anos na Vila Azenha e era a única UBS na cidade. Hoje, graças a Deus há Unidades de Saúde em toda a cidade, e a manutenção é necessária e bem-vinda sempre. Mais um bom serviço prestado pelo prefeito Leitinho à nossa comunidade”, completou dona Chiquita.

