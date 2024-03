Festa do Peão de Paulínia faz aumentar procura por hospedagem

Entre os dias 21 e 24 de março, vai acontecer na cidade de Paulínia,

interior do Estado de São Paulo, a Festa do Peão. O evento já está aquecendo vários setores da economia do município, entre eles, o de hotelaria. Instalado a menos de 900 metros do Parque Brasil 500, local onde será a festa, o hotel Sleep In Paulínia, viu a procura por hospedagens para o mês de março aumentar 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Boa parte das hospedagens já reservadas para a semana do evento, são de pessoas que estão vindo para curtir a festa de cidades como São Paulo, Jundiaí, Araras, Leme e Ribeirão Preto. No ato da reserva, já perguntaram se o hotel era próximo do evento”, conta Ewerton Senne, diretor do Sleep In Paulínia. “Ainda restam poucos quartos disponíveis para a semana do rodeio”, revela.

De acordo com Ricardo Antonio Dalbem, presidente da Festa do Peão de Paulínia, o evento aquecerá a economia local com a movimentação do comércio, hotéis, setores de transportes e restaurantes, além da geração de 700 empregos diretos e indiretos. “As festas do peão estão entre os maiores responsáveis pelo crescimento do setor de eventos no Brasil”, comenta Dalbem.

Artistas como Bruno & Marrone, Luan Santana, Gustavo Mioto, Ana Castela, Luan Pereira, KVSH e Gusttavo Lima estarão se apresentando na festa.

SLEEP IN PAULÍNIA

O Sleep Inn Paulínia está localizado em uma das cinco entradas da cidade, próximo à prefeitura, ao Theatro Municipal e ao Sambódromo. O hotel pode ser facilmente acessado pelas Rodovias Anhanguera, Dom Pedro I e Professor Zeferino Vaz, estando apenas a 37 km do Aeroporto de Viracopos.

Com uma estrutura completa para negócios, o hotel conta com salas de reunião, restaurante, bar, loja de conveniência, academia e piscina. Para conhecer mais sobre o Sleep In Paulínia, acesse o site https://www.reserveatlantica.com.br/hotel/sleep-inn-paulinia.

