Feirão de Empregos de Sumaré terá renegociação

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), em parceria com a empresa Acordo Certo, vai levar para o 3º Feirão de Empregos de Sumaré a Operação Acertando Suas Contas. A iniciativa é uma oportunidade para consumidores inadimplentes negociarem os débitos com condições especiais. O 3º Feirão de Empregos de Sumaré será realizado sábado, 9/3, das 9h às 15h, no Shopping ParkCity Sumaré.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, explica que durante o feirão o consumidor poderá consultar, gratuitamente, possíveis débitos disponíveis para negociação, obter descontos no pagamento à vista ou escolher entre as opções de parcelamento oferecidas pelas empresas credoras.

“Muitas pessoas com dívidas em atraso não têm conhecimento das opções de negociação e descontos oferecidas pelas empresas. A Operação Acertando Suas Contas é mais uma ação importante para ajudar as pessoas a regularizarem os débitos”, comenta Felipe Verza.

Para consultar possíveis débitos e negociar as dívidas durante o 3º Feirão de Empregos de Sumaré, basta procurar o posto da ACIAS munido de um documento de identificação com foto e CPF.

