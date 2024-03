O partido Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, juntamente com o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, formalizaram uma aliança em Sumaré/SP.

O apoio do PL à pré-candidatura de Henrique do Paraíso a prefeito em Sumaré foi decretado na última sexta-feira, dia 01/03, juntamente com a divulgação da nova executiva municipal do Partido Liberal, onde Maurício Barbutti foi nomeado presidente do diretório municipal, sendo um aliado do atual Vice-Prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso.

A aliança da Direita sumareense em prol da pré-candidatura de Henrique do Paraíso foi reafirmada e consolidada no último sábado, dia 02/03, em um grande evento onde lideranças conservadoras se reuniram em Valinhos.

O evento contou com presenças importantes, incluindo a Deputada Federal, Carla Zambelli, a Senadora Damares Alves, os Deputados Estaduais Gilmaci Santos e Bruno Zambelli, além do Deputado Federal Roberto Alves, do Prefeito de Campinas, Dário Saadi e também com a presença do Vice-Prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso.

Essa união entre Republicanos e PL fortalece não apenas a pré-candidatura de Henrique do Paraíso, mas também consolida seu posicionamento na direita política em Sumaré. Com o respaldo das lideranças presentes, Henrique do Paraíso se destaca como figura de relevância na política local, reforçando seu compromisso com a população de Sumaré.