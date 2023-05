As festas juninas promovidas pelas escolas da rede municipal de Educação começam no próximo dia 3 de junho e prometem agitar as comunidades escolares com muita música, dança e pratos “tradicionais” das festividades caipiras. As festas juninas são abertas a todos, com entrada franca.

A coordenação das escolas municipais organiza a programação de atividades, que costumam atrair familiares dos alunos, vizinhos e moradores de outros bairros da cidade. “As festas juninas reúnem o que há de melhor nas comemorações desta época do ano, com a venda de comidas típicas, barracas com jogos, bingo de prendas e o principal: o espírito de colaboração e de alegria da comunidade escolar, que se une para que a festa seja um sucesso”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A primeira festa junina da rede acontece no dia 3, sábado, a partir das 16h, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti, localizado à Rua Chucri Zogbi, 10, no São Vito. O convite da festa representa uma fogueira e foi feito por alunos na Sala Maker Criar e Aprender, entregue em maio (a Sala Maker proporciona a oportunidade de aprender na prática e de forma concreta conceitos de matemática, geometria e ciências).

No dia 17 (sábado), há duas festas: às 14h começa a da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire (Rua Jales, 61, Parque Novo Mundo) e, às 15h, no Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Rua Monsenhor Bruno Nardini nº. 1135, Vila Dainese).

Na sexta-feira (23), a festa junina no CIEP Prof. Octavio Cesar Borghi (Rua das Hortências, 1550, Cidade Jardim) começa às 18h, com muita música, dança e comidas típicas.

A programação se encerra no dia 24 de junho, a partir das 18h, com a festa junina do CIEP Prof. Milton Santos, que fica na Rua Felicio Zamperlin, 200, Praia Azul.