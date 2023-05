A operação “mata barata” tem sequência nos bairros da cidade pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. A Autarquia orienta para as medidas de prevenção e divulga os bairros que receberão o serviço de aplicação de inseticida na rede de esgoto na próxima semana.

Semana, do dia 29 (segunda-feira) ao dia 2 de junho (sexta-feira), das 8 às 16 horas:

– Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Cidade Nova I e II e Planalto do Sol I e II.

A programação está sujeita às alterações por conta de complexidades técnicas e operacionais que surgem durante a execução do serviço. Os bairros Pérola e Esmeralda foram reprogramados da semana anterior.

Moradores e proprietários de imóveis e terrenos devem se prevenir eliminando entulhos, madeiras, garrafas, mato alto, folhagem, galhos e frestas de muros e paredes; manter o lixo em local adequado e tampado; manter ralos (interno e externo) e caixas de gordura bem vedados, colocar telas em ralos da área externa; checar roupas, toalhas e calçados antes de usar e, lembrando que sapos, lagartos, coruja e gansos se alimentam de escorpiões, importante protegê-los.

Em caso de acidente com escorpiões, procure atendimento médico imediatamente e não realize procedimentos caseiros. Para mais informações e esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone 3463-8099. Informações quanto a execução do serviço ligue 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.