Neste final de semana, cerca de 450 pilotos do Brasil estarão em Americana participando da 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, na pista de BMX (ao lado do Clube Flamengo), O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, e a entrada é gratuita.

No sábado (27), das 13 às 17 horas, acontecem os treinos oficiais. No domingo (28), às 7h30 os treinos são retomados e às 10h30 ocorrem as provas oficiais.

Atualmente, o Americana Bicicross Clube lidera o Ranking do Campeonato Paulista por Clubes e Equipes. Para o presidente do Clube, Douglas Campos, o evento deverá reunir um número grande de atletas e de público. “Para nós é uma satisfação, principalmente pelo fato de Americana estar liderando a competição. Com o esforço em conjunto realizado com a Secretaria de Esportes e parcerias privadas, os nossos pilotos estão conseguindo um excelente resultado nas competições”, disse.

“É um prazer sediar a 3ª etapa do paulista e espero que o público prestigie. A equipe de Americana está muito bem representada e todos estão de parabéns”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A pista de BMX fica à Rua Jaime Gabriel dos Santos, nº 300, Chácara Machadinho II.