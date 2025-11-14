Festival Celebra Americana começa nesta sexta com diversas opções gastronômicas no CCL

Leia + sobre Famosos, artes e música

A primeira edição do Celebra Americana, festival de música gospel que acontece nesta sexta-feira (14) e sábado (15), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), terá opções gastronômicas para os mais diversos públicos. A entrada no evento será solidária, por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

O Celebra Americana vai reunir grandes nomes da música gospel, com shows dos cantores Fernandinho e Eyshila, e apresentações de artistas locais, com a participação de bandas de cinco ministérios de igrejas da cidade (confira a programação completa ao final da matéria).

Além de muita música, o festival contará com praça de alimentação diversificada, com os seguintes estabelecimentos confirmados: Buenos Burguer, Pastel Poko Loko, Churros das Meninas, Parada Obrigatória (porções variadas), Feltrin (linguiça e carne louca), Casa Leontina (lanche de pernil e panceta de rolo), Crock Chicken (frango frito), Booze Restaurante (burgers variados), Fernando Crepe Suíço, Ateliê do Gelato (sorvetes), Doces Camzaros e Coco Americana.

A estrutura para receber o público será completa, com Espaço Kids com brinquedos para as crianças, Feira de Artesanato Ameriart com opções de produtos artesanais, intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e dois telões para a exibição dos shows em todos os pontos do CCL. Haverá ainda vaga de estacionamento rotativo para embarque e desembarque de PCDs (Pessoas com Deficiência), com entrada pela Rua das Palmeiras, e ambulância no local.

“O festival vem para valorizar a música gospel, em uma realização da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, que está empenhada para entregar mais um grande evento em comemoração aos 150 anos de Americana. Contamos com a presença de todos”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento tem realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O festival tem produção da Bokme! e patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, na categoria “apoiador” do Programa Conexão Cultura, criado para fomentar a produção artística e o turismo.

Confira a programação completa:

Dia 14 (sexta-feira), das 18h às 22h

18h: CFW – Comunidade da Fé Worship

20h: Fernandinho

Dia 15 (sábado), das 15h às 22h

16h: IEQ da Colheita

17h: Lariene Prata

18h: Sexteto AD Americana e Banda

19h: Freedom Worship

20h: Eyshila

Interdição de trânsito

Para a segurança do público, a Avenida Brasil será fechada para o trânsito de veículos na sexta-feira, das 18h às 22h30, no trecho entre a Rua das Paineiras e a Rua das Palmeiras (sentido bairro/centro). No sábado, haverá interdição no mesmo trecho, das 15h às 22h30.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP