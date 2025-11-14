Empresa abre mais de 800 vagas no Interior de SP

Empresa abre mais de 800 vagas para Cuidadores de Alunos com Deficiência em cidades do Interior de SP

A Conviva Serviços está com mais de 800 vagas abertas para o cargo de Cuidador de Alunos com Deficiência (CAD) em diversos municípios do interior do Estado de São Paulo. O processo seletivo tem como objetivo reforçar o atendimento nas escolas da rede pública, oferecendo suporte essencial à rotina escolar de estudantes com deficiência.

O profissional atua diretamente no auxílio a atividades como alimentação, locomoção, higiene e socialização, contribuindo para o bem-estar e a inclusão dos alunos no ambiente escolar.

As oportunidades para início imediato estão abertas para as cidades de Araçariguama (10 vagas), Ibiúna (30 vagas), Mairinque (30 vagas), São Roque (30 vagas), Vargem Grande Paulista (30 vagas), Araçoiaba da Serra (10 vagas), Capela do Alto (10 vagas), Piedade (30 vagas), Pilar do Sul (10 vagas), Salto de Pirapora (10 vagas), Tapiraí (10 vagas), Votorantim (30 vagas), Boituva (10 vagas), Cabreúva (10 vagas), Iperó (10 vagas), Itu (30 vagas), Porto Feliz (30 vagas) e Salto (30 vagas).

Além disso, uma nova seleção prevendo outras dezenas de contratações ocorre em mais regiões do estado:

Avaré, Águas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira César, Itaí e Taquarituba;

Botucatu, Anhembi, Conchas, Laranjal Paulista, Porangaba, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra;

Jaú, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boraceia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Torrinha;

Piraju, Fartura, Manduri e Taguaí.

Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo e idade mínima de 18 anos. Não é exigida experiência prévia, pois a empresa oferece treinamentos de capacitação aos novos colaboradores. A Conviva Serviços reforça seu compromisso com a diversidade e a inclusão, incentivando a participação de profissionais com mais de 50 anos que desejam retornar ao mercado de trabalho, de mulheres em busca de recolocação e de pessoas com deficiência. A contratação é feita na modalidade CLT, e os profissionais têm acesso a cursos contínuos, parcerias com universidades e cursos de idiomas, além de prêmio por assiduidade.

Os interessados devem se inscrever pelo site: convivaservicos.com.br/trabalhe-conosco.

