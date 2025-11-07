Festival de Rolimã agita domingo em Sumaré

Sumaré recebe este domingo, 9 de novembro, o 1º Festival de Rolimã da cidade, evento gratuito que promete reunir famílias inteiras em um dia de pura diversão, esporte e solidariedade.

A programação acontece das 10h às 16h, na Avenida Minasa, no bairro Matão, com descidas de carrinhos de rolimã, exposição de modelos artesanais e muitas atividades para todas as idades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento é organizado pela Kamikaze Rolimã Americana, com o apoio do vereador Hélio Silva e da Prefeitura de Sumaré.

“O Festival de Rolimã é um grande exemplo de como o esporte e o lazer podem unir gerações e fortalecer os laços entre as famílias. É uma iniciativa que resgata uma tradição cheia de nostalgia e alegria, proporcionando diversão com segurança e espírito comunitário. Eventos como este celebram nossa cultura popular e promovem convivência saudável para todas as idades”, destacou o vereador Hélio Silva.

Com entrada gratuita, o festival convida a população a reviver uma das brincadeiras mais queridas das décadas passadas — agora com estrutura, segurança e aquele toque especial de emoção.

Festival de Rolimã

📅 Data: Domingo, 9 de novembro

🕙 Horário: Das 10h às 16h

📍 Local: Avenida Minasa, Matão – Sumaré

🎟️ Entrada gratuita

Leia + Sobre todos os Esportes