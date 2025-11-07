Festival de Rolimã agita domingo em Sumaré

Sumaré recebe este domingo, 9 de novembro, o 1º Festival de Rolimã da cidade, evento gratuito que promete reunir famílias inteiras em um dia de pura diversão, esporte e solidariedade.
A programação acontece das 10h às 16h, na Avenida Minasa, no bairro Matão, com descidas de carrinhos de rolimã, exposição de modelos artesanais e muitas atividades para todas as idades.
O evento é organizado pela Kamikaze Rolimã Americana, com o apoio do vereador Hélio Silva e da Prefeitura de Sumaré.
“O Festival de Rolimã é um grande exemplo de como o esporte e o lazer podem unir gerações e fortalecer os laços entre as famílias. É uma iniciativa que resgata uma tradição cheia de nostalgia e alegria, proporcionando diversão com segurança e espírito comunitário. Eventos como este celebram nossa cultura popular e promovem convivência saudável para todas as idades”, destacou o vereador Hélio Silva.
Com entrada gratuita, o festival convida a população a reviver uma das brincadeiras mais queridas das décadas passadas — agora com estrutura, segurança e aquele toque especial de emoção.
Festival de Rolimã
📅 Data: Domingo, 9 de novembro
🕙 Horário: Das 10h às 16h
📍 Local: Avenida Minasa, Matão – Sumaré
🎟️ Entrada gratuita
