No coração do Paddock Club, o espaço mais exclusivo do circuito, está a Chef Lorena Selvaggio, Responsável Técnica (RT), a profissional legalmente habilitada que assina e garante a segurança alimentar de toda a operação gastronômica do evento. Nos bastidores do glamour da Fórmula 1, onde circulam pilotos, celebridades e lideranças globais, existe um mundo de precisão e exigência que vai muito além das pistas.

Como Responsável Técnica, Lorena exerce um papel crucial, coordenando a segurança alimentar e a qualidade dos pratos servidos em um dos ambientes mais seletos do automobilismo mundial. Sua missão é garantir que cada refeição esteja em total conformidade com os rigorosos padrões sanitários internacionais e as exigências globais da FIA.

Ser RT em um evento dessa magnitude exige muito mais do que domínio técnico. Significa atuar sob pressão, domínio internacional, alinhar equipes multiculturais a protocolos exigentes, garantir a segurança sanitária de milhares de refeições, supervisionar todo o processo, do insumo ao serviço final, e seguir protocolos rígidos de vigilância sanitária.

Lorena também coordena a cozinha internacional, com apoio de uma equipe de 50 pessoas, respeitando as técnicas de nível Michelin da DO&CO Global, multinacional austríaca responsável pelo atendimento do Paddock Club em quase todo o mundo, reconhecida por sua atuação em hospitalidade de luxo e catering para grandes eventos globais.

A cada etapa do circuito da Fórmula 1, ela supervisiona operações itinerantes que reúnem chefs, nutricionistas, engenheiros de alimentos e centenas de profissionais.

“É um trabalho invisível para o público, mas absolutamente essencial. Cada detalhe importa, desde a seleção dos ingredientes até o serviço no prato”, destaca a chef.

Na Fórmula 1, Lorena Selvaggio também deixa sua marca de excelência à frente do Buffet Origens do Sabor, onde une técnica, criatividade e paixão para transformar eventos em experiências gastronômicas memoráveis.

Por meio do Origens do Sabor, Lorena atende clientes como Prevent Senior e Fly Revo, levando sua gastronomia sustentável a um novo patamar de sofisticação e elegância.

O buffet, que vem conquistando cada vez mais espaço no universo da gastronomia sustentável, destaca-se pelo atendimento a empresas de renome e por uma equipe altamente capacitada e treinada para atuar em eventos de grande relevância, como a própria Fórmula 1.

Essa mesma combinação de visão estratégica e sensibilidade fez com que o Origens do Sabor fosse certificado com o Selo Fornecedor Sustentável – WCEF 2025, uma iniciativa da TV1, realizada em parceria com a Green Mining e a Boomerang.

A certificação reconhece fornecedores que adotam práticas sustentáveis em todas as etapas de um evento, da montagem à execução e desmontagem, e reforça o compromisso do buffet em integrar gastronomia e sustentabilidade de forma real e mensurável.

Vale destacar que o WCEF (World Circular Economy Forum) é promovido pela Sitra (Innovation Fund da Finlândia), em parceria com organizações globais como a ONU, o PNUMA e a Ellen MacArthur Foundation.

O trabalho da Chef Lorena Selvaggio se destacou pelo modelo de negócios

alinhado aos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança), conectando propósito, sabor e responsabilidade em cada detalhe.

Com uma trajetória marcada pela responsabilidade e inovação, Lorena representa não apenas suas origens chilenas no Brasil, mas também o futuro da gastronomia com propósito, precisão e alma.

Com clientes como Natura, Volvo, MERZ, Abbott, Mercedes-Benz, Banco do Brasil e outros atendidos como Porsche e XP, o Origens do Sabor se consolida como um case de ESG na gastronomia brasileira, valorizando pequenos produtores, alimentos rastreáveis e experiências sensoriais que celebram a diversidade e o impacto positivo.

