Festival de Artes Visuais de Americana faz premiação no CCL

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) recebe nesta quinta-feira (14), às 19h, a premiação do Festival de Artes Visuais de Americana (Fava) 2025, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana). Treze artistas foram selecionados nas categorias fotografia e artes plásticas, audiovisual e arte urbana. A cerimônia é aberta ao público e terá como tema “Arte nos Territórios”. O CCL está localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo,

O evento contará com intervenções artísticas teatral e musical, com a participação de rappers da cidade e da Cia Grandes Miúdos da Apam Praia Azul, formada por seis jovens atendidos pela entidade.

Ao todo, 68 propostas inscritas no festival foram analisadas por um time de jurados composto por profissionais de diversas áreas: Larissa Luiz (arte urbana), ⁠Fabrizio Racaneli (fotografia), ⁠Desiré Veiga (artes plásticas), ⁠Zeca Rodrigues (cineasta) e ⁠Suzete Volpato (escritora, historiadora e diretora do Ciep Prof. Oniva de Moura Brizola), onde ocorre a mostra pública das obras nos dias 15 e 16 de novembro.

O festival, com o tema “Um olhar pela cidade”, integra as comemorações dos 150 anos de Americana e vai distribuir um total de R$ 12.500,00 em prêmios. As obras selecionadas integrarão o livro “Cidade”, serão exibidas durante o festival e, no caso das artes urbanas, ganharão espaços públicos por meio de murais. Com exceção da categoria audiovisual, que teve três selecionados, são cinco finalistas por categoria, sendo três premiados (1º, 2º e 3º lugares) e dois reconhecidos pelo mérito artístico (confira a lista abaixo).

“O Fava exibe produções artísticas que retratam a essência de Americana, ampliando as comemorações dos 150 anos da cidade preparadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. O festival conecta o público com o espaço urbano, incentivando uma nova percepção da cidade por meio dos olhares artísticos”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Lista de selecionados do Fava 2025

AUDIOVISUAL

Ana Paula Ferreira

Sidnei Lima

Wilson Reis dos Santos Filho

Para o Audiovisual, será premiado um vídeo com duração de até três minutos com R$ 3.000,00, além de exibição no festival.

ARTE URBANA

Alexandre Candido de Andrade

Isabela de Siqueira Vieira

Marilia Rohwedder Marton

Thais Cristina Marques Lopes da Silva

Valeria Milanez Scrich

Já na categoria Arte Urbana, os vencedores ganharão R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 500,00, para os 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

FOTOGRAFIA E ARTES PLÁSTICAS

Davi Getúlio de Oliveira

Denize Ramos & Aurea Stradioto

Luis Guilherme Trevisani

Matheus Dias

Vanessa Pajaro

Na categoria Fotografia e Artes Plásticas, os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 3.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente, além da publicação da obra no livro “Cidade”.

