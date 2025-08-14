Autista que anda nu nas ruas de Americana precisa de internação

O homem autista que anda nu pelas ruas de Americana tem problemas psicológicos e precisa de ajuda. Um áudio circula em grupos de whatsapp e pede apoio do serviço social e de políticos para que ele encontra um local para hospedagem e tratamento.

O que diz a lei- Hoje não se pode mais ficar em clínicas- A Lei Antimanicomial, também conhecida como Lei nº 10.216/2001 ou Lei da Reforma Psiquiátrica, visa a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. Ela estabelece diretrizes para garantir o tratamento em liberdade e a inclusão social dessas pessoas, combatendo a lógica manicomial.

Principais pontos da Lei Antimanicomial (Lei nº 10.216/2001):

Redirecionamento do modelo assistencial: A lei busca superar a internação em hospitais psiquiátricos como principal forma de tratamento, priorizando o atendimento em serviços extra-hospitalares, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros dispositivos comunitários.

Sobre o homem autista

O rapaz é visto toda semana em algum ponto da cidade e nós precisamos ajudar esse rapaz com uma clínica para ser internado.

Ele é morador na Rua Padre Avelino Canazza 98 Vila Galo Americana segundo informações de moradores.

