Autista que anda nu nas ruas de Americana precisa de internação

O homem autista que anda nu pelas ruas de Americana tem problemas psicológicos e precisa de ajuda. Um áudio circula em grupos de whatsapp e pede apoio do serviço social e de políticos para que ele encontra um local para hospedagem e tratamento.
O que diz a lei- Hoje não se pode mais ficar em clínicas-
A Lei Antimanicomial, também conhecida como Lei nº 10.216/2001 ou Lei da Reforma Psiquiátrica, visa a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. Ela estabelece diretrizes para garantir o tratamento em liberdade e a inclusão social dessas pessoas, combatendo a lógica manicomial.
Redirecionamento do modelo assistencial:A lei busca superar a internação em hospitais psiquiátricos como principal forma de tratamento, priorizando o atendimento em serviços extra-hospitalares, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros dispositivos comunitários.
Sobre o homem autista
O rapaz é visto toda semana em algum ponto da cidade e nós precisamos ajudar esse rapaz com uma clínica para ser internado.
Ele é morador na Rua Padre Avelino Canazza 98 Vila Galo Americana segundo informações de moradores.
