Uma comitiva de Americana foi à Câmara de São Paulo e sua presença foi registrada em vídeo. O grupo com o secretário de Educação e Cultura Vinícius Ghizini, o chefe de gabinete Franco Sardelli (PL) e o assessor Pedro Peol esteve com o advogado Luís Klein.

A tropa foi recebida e elogiada pelo vereador ‘americanense’ João Jorge, que está hoje no terceiro mandato.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

JJ teve seu filho Israel candidato a estadual em 2022 e tem como parceiro muito próximo em Americana o secretário de Governo Jesuel de Freitas.

Vídeo: Comitiva de Americana vai à Câmara de São Paulo

Leia + sobre partidos política regional