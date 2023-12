Festival Gastronômico traz show gratuito “Bruna Volpi canta Beth Carvalho”

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste contará com uma homenagem à madrinha do Samba, Beth Carvalho, na edição 2023 de Verão. A cantora Bruna Volpi fará um show especial em homenagem à cantora, ícone da música brasileira, que faleceu em 2019. A apresentação gratuita será no primeiro dia do evento, domingo, dia 17 de dezembro, às 19h30, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

O público relembrará canções inesquecíveis como “Andança”, o primeiro grande sucesso da cantora, “As rosas não falam”, de Cartola, “Folhas Secas” e “Vou Festejar”, entre outras músicas imortalizadas na voz de Beth. A seleção do repertório do show foi feita pelo jornalista, crítico musical e autor de vários livros sobre a Música Popular Brasileira, Tárik de Souza. E a produção é de Lenir Boldrin e os arranjos são de Rildo Hora, gaitista, violonista, cantor, compositor, arranjador, maestro e importante produtor musical brasileiro.

Além de Bruna, o Festival Gastronômico de Santa Bárbara seguirá nos dias 18 deste mês (segunda), com as atrações Banda BR 103 (19 horas) e Banda The Big Doggers (21 horas) e dia 19 (terça), das 18 às 22 horas, subindo ao palco as bandas The New Drunks (19 horas) e Sapos da Noite (21 horas), respectivamente.

Bruna

Com uma carreira longa na MPB, com ênfase no samba, Bruna Volpi também é atriz e educadora vocal. Começou a estudar música aos oito anos de idade, no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, onde se formou em Música Popular – Canto. No conservatório de Tatuí, estudou canto erudito e MPB/jazz, e cursou ainda dois anos de Licenciatura em Música na UFSCAR. Tem três CDs gravados: “Bruna Volpi”, de 2013, com canções inéditas; a coletânea de sambas “Noutra Roda de Samba”, em 2016, e “Contrariando a Regra”, em 2018, também dedicado ao samba.

O projeto “Bruna Volpi – homenagem a Beth Carvalho” conta com patrocínio do Grupo de Supermercados e Atacados São Vicente, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo do Estado de São Paulo e é uma realização da Maat Promoções Artísticas, de Campinas.

Gastronomia

Nesta edição fazem parte 11 estabelecimentos gastronômicos: Ki Pastel Mercadão, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, O Mercadão Pastéis e Porções, Silvana Bueno Massas Artesanais, Padaria Dona Vitória, Jujuba Mercado de Guloseimas, Trattoria II Volo, Vinum Wine Bar, Casa Florença e Cheirinho de Bolo.

Serão comercializados 11 pratos livres e 11 temáticos, tendo 5 opções vegetarianas e veganas, durante os três dias de Festival, além de pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten), conforme cardápio completo no site culturasbo.com

Economia Criativa

O Festival Gastronômico selecionará 20 expositores para compor o espaço de economia criativa. Os interessados devem se inscrever até a quinta-feira (14), das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, no Centro de Memórias, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. O cadastramento é prioritariamente para artesãos cadastrados no Mapa da Cultura Barbarense.

Vale ressaltar que a análise e seleção para participação nos eventos/ações é realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de acordo com as necessidades exigidas para cada iniciativa. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço cultura@santabarbara.sp.gov.br e/ou no telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Serviço:

– Dia 17 de dezembro

Bruna Volpi canta Beth Carvalho (19h30)

– Dia 18 de dezembro

Banda BR 103 (19h)

Banda The Big Doggers (21h)

– Dia 19 de dezembro

Banda The New Drunks (19h)

Banda Sapos da Noite (21h)

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita