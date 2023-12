Hopi Hari tem programação especial de Natal

O Hopi Hari, se destaca como um verdadeiro país encantado, oferecendo uma gama diversificada de mais de 40 atrações para todas as idades. Em uma área de 760 mil metros quadrados, o parque proporciona desde diversão para os pequenos até experiências radicais para os mais aventureiros.

Para ajudar os visitantes a planejarem o dia perfeito no Hopi Hari, o parque disponibiliza um mapa detalhado, permitindo que todos explorem cada atração e planejem um roteiro personalizado para todos os perfis de visitantes. O mapa pode ser acessado e baixado pelo link: https://www.hopihari.com.br/karta

Neste ano, o Hopi Hari despontou repleto de novidades. Três novas atrações foram inauguradas em novembro: o Aribabobbi, um barquinho do marinheiro Bobbi que promete aventura para toda a família, o retorno do Bugabalum em Infantasia, e a estreia do Vamvolari, um Kite Flyer que simula um voo de ave em Wild West, trazendo uma experiência única aos visitantes.

Para quem busca entretenimento natalino, o parque preparou uma programação especial para celebrar a época mais mágica do ano. Até 8 de janeiro de 2024, o Hopi Hari estará aberto das 11h às 19h30, proporcionando aos visitantes tempo suficiente para aproveitar as atrações fixas e todas as atividades programadas para o período.

Durante o evento de Natal, as crianças até 12 anos têm entrada gratuita quando acompanhadas de um pagante. Além disso, haverá o espetáculo “Natal Secreto dos Brinquedos” no Theatro de Kaminda, contando a história encantadora dos brinquedos que ganham vida, com apresentações às 16h30 e 18h. O Papai Noel estará disponível para fotos a partir das 15h30, e uma emocionante Parada de Natal, às 19h, encerra o dia com luzes, música, dança e alegria para toda a família.

Além disso, a decoração especial de Natal e a iluminação temática criarão um ambiente envolvente no parque. Destaque para a iluminação da árvore na Torre, com 69 metros de altura, e a rua de Kaminda, ambas decoradas de forma espetacular. E em parceria com a Coca-Cola, o Hopi Hari prepara um ambiente imersivo na roda-gigante ‘Giranda Mundi’.

