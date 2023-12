Reforma da Maternidade do HM tem início em Americana

As obras na Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi começaram nesta semana. A reforma, anunciada pelo prefeito Chico Sardelli, tem o objetivo de proporcionar mais conforto, segurança e bem-estar às gestantes, recém-nascidos e familiares.

O primeiro passo das intervenções foi o isolamento do espaço e o início da desmontagem da antiga estrutura. Também já está sendo feita a remoção do forro do teto, portas, armários, caixas de tomadas, vasos e pias dos sanitários. Ainda nesta semana terá início a retirada de todo o piso.

“O início da reforma da Maternidade do Hospital Municipal deixa a gente muito feliz porque é a largada para uma das mais importantes obras já realizadas na Saúde em Americana. São mais de 40 anos desde a inauguração sem uma intervenção como essa, que era muito pedida. Estamos investindo em um espaço sensível para o município, que é o local de nascimento de tantos americanenses todos os anos”, comemora o prefeito Chico Sardelli.

Ao final da reforma, a nova Maternidade do HM contará com 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. A unidade também contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2024.

“O anúncio do prefeito Chico já criou um entusiasmo muito grande e ver as obras sendo iniciadas, mais ainda. É o primeiro momento de um investimento que vai ser fundamental para Americana, com certeza. É aqui que a história de tantos de nós começou e outras mais ainda vão começar”, celebra o vice-prefeito Odir Demarchi.

A obra contempla a troca completa de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, pintura total da área, substituição de toda a instalação elétrica, instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova linha/rede de gases em todos os quartos.

“A reforma da maternidade do Hospital Municipal é uma conquista para a população de Americana. O espaço vai proporcionar às futuras mamães terem seus filhos em um ambiente mais acolhedor e humanizado. Este é o modelo de assistência que queremos oferecer e não abrimos mão de uma qualidade cada vez melhor”, diz o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Temporariamente, em razão das obras, toda a estrutura da Maternidade foi transferida para a Ala 3 do HM. Por sua vez, os leitos e pacientes da Ala 3 foram deslocados para o setor pós-cirúrgico da Ala 1. Para isolar a área e garantir a segurança de pacientes e funcionários, duas portas em MDF foram instaladas na frente da Maternidade. O acesso ao local está restrito a operários e técnicos envolvidos com os serviços.

O investimento de R$ 2,8 milhões para as intervenções conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social contratada para fazer a gestão compartilhada do HM junto à Prefeitura de Americana e que é a responsável pela execução da obra.

“As intervenções na Maternidade serão feitas de forma a garantir a segurança total de pacientes e funcionários e sem prejudicar o funcionamento do HM. Quando estiver concluída, a ala estará totalmente renovada e estruturada para atender a população”, ressalta o diretor da SCMC em Americana, Luiz Augusto Bandeira.