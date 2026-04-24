1º Festival Internacional de Música traz concertos em regiões de Hortolândia

Prefeitura promove evento de 19 a 24 de julho, com a proposta de levar apresentações de música sinfônica a vários locais da cidade; programação terá ainda aulas, masterclasses e palestras com professores estrangeiros

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A música sinfônica vai ocupar Hortolândia. É com essa proposta que a Prefeitura promove o 1º Festival Internacional de Música.

O evento acontecerá entre os dias 19 a 24 de julho. A programação terá em torno de 50 atividades, com participação de professores e artistas estrangeiros renomados. O festival também irá selecionar 15 artistas locais para se apresentarem.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a proposta é democratizar o acesso da população à arte. Para isso, o festival terá programação de concertos de música sinfônica em diferentes regiões da cidade.

O festival também irá promover uma programação pedagógica com aulas, palestras e masterclasses, que serão ministradas por professores e músicos de outros países. A programação pedagógica ficará centralizada no CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia.

Após passar por obra de reforma e ampliação, o CEM foi reaberto pela Prefeitura com show da cantora Roberta Campos e participação de Beto Guedes, no mês passado.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o festival é inspirado em outros eventos importantes, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) e o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas (MG).

Ao realizar a primeira edição do evento, o objetivo da Prefeitura é inserir o município no circuito brasileiro de festivais conceituados de música sinfônica. O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, salienta que o investimento feito pela Prefeitura tem transformado o município em polo cultural da região.

“Por meio do festival, queremos consolidar Hortolândia como polo de referência em música. Vamos convidar professores e músicos de outros países para que venham compartilhar seus conhecimentos e suas experiências. E apresentar seu talento musical à população. Ao promover concertos com esses convidados internacionais, queremos espalhar música pela cidade. Proporcionar às pessoas a oportunidade de conhecer e se encantar com a beleza da música sinfônica”, destaca o secretário.

TALENTOS LOCAIS

A programação também irá abrir espaço para os talentos da cidade. O festival irá selecionar 15 artistas. Para participar, é necessário fazer inscrição por meio deste LINK. Podem se inscrever escolas e professores de música, coletivos musicais e artistas independentes. O prazo de inscrição vai até o dia 28 deste mês.

De acordo com a Secretaria de Cultura, os selecionados farão duas apresentações em palcos itinerantes. Eles também serão contemplados com prêmio no valor de R$ 2.000,00. A lista dos selecionados está prevista para ser divulgada no dia 6 de maio.

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