A mudança de comando do plano de saúde que atendia o hospital São Lucas e a rede em Americana levou dezenas de pessoas a reclamarem na sede da empresa na avenida Brasil.

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A chegada da operadora Hapvida acendeu um alerta que vai muito além de reclamações pontuais. O que se viu nas últimas semanas foi acúmulo de relatos que colocam em xeque a capacidade da operadora de assumir a demanda — e já levantam questionamentos sérios sobre a legalidade do que está acontecendo.

Nos bastidores, o clima é de revolta. Entre pacientes, a palavra mais repetida é uma só: caos.

⸻Mudança e problemas

🔥 “Ninguém resolve nada”

Usuários descrevem um cenário que mistura demora, desinformação e empurra-empurra. Autorizações que antes saíam rapidamente agora travam sem explicação. Informações mudam de um atendente para outro. E o paciente, no meio disso tudo, fica sem saber se será atendido.

“Cada pessoa fala uma coisa. Você fica perdido, doente e sem solução”, disse um beneficiário.

Não se trata de um caso isolado. Os relatos se multiplicam — e seguem o mesmo padrão.