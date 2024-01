Fez 18 e foi pro tráfico, mas deu errado

Um rapaz que fez 18 anos recentemente foi detido

por tráfico de drogas esta terça-feira em Americana. A ação da Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal de Americana (Gama) prenderam o jovem de 18 anos no Jardim da Paz, periferia da cidade. Os agentes apreenderam 65 porções de entorpecentes.

A equipe da polícia fazia patrulhamento por0 volta das 15h30 na região do parque da Liberdade. O time do cabo Luiz e soldado Sheila Silva viram o rapaz. Ele, ao observar a viatura, saiu correndo em direção à uma praça pública.

Os policias começaram a perseguição e, ali próximo, a equipe da Guarda Municipal Fagnani e Mariano, auxiliou os PMs na detenção do rapaz.

Foram localizadas 62 porções de cocaína, 3 porções de maconha e R$ 80. O rapazote foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e o delegato determinou o flagrante.

