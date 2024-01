Gov Tarcísio faz encontro de empresários Americana

Empresários em Americana e Nova Odessa

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, estará em Nova Odessa nesta quarta-feira (24), para se reunir com empresários e lideranças políticas novaodessense e americanense com o objetivo de discutir estratégias conjuntas com o empresariado para o desenvolvimento regional.

Além de dialogar sobre formas de incentivo ao empreendedorismo e atração de investimentos, de acordo com as vocações da região.

Serviço

Data: 24/01 (quarta-feira), às 10h

Local: Jardim Botânico Plantarum

Endereço: Avenida Brasil, 2000 – Jardim Marajoara – Nova Odessa

