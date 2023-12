Filmes e séries campeões de audiência em novembro

Quem nunca foi (ou teve) aquela pessoa querida pela família do (a) ex? Trazendo esse assunto, Gusttavo Lima acaba de liberar a faixa “Todo Mundo me Ama”, mais uma música de destaque no repertório do novo DVD “Paraíso Particular”, gravado no mês de julho na casa do artista em Bela Vista de Goiás (GO). Com lançamento pela Sony Music e Balada Music, a canção vem acompanhada de um videoclipe que chega ao canal oficial do cantor no YouTube na sexta-feira (01/12).

Bem animada, a música traz o seguinte refrão: “Na sua casa, todo mundo me ama, menos você! Menos você que terminou comigo há uma semana sem por que nem pra que. Você não sente remorso em ver sua família sofrer?”. A letra é assinada pelos compositores Denner Ferrari, Marco Esteves e Thales Lessa.

“Essa música é sensacional! Conta a história de um cara que ainda é bastante querido por toda família da ex. A sogra, o sogro, o cunhado e até o cachorro, literalmente, o amam! Só quem não o ama é justamente a ex! Tenho certeza de que a galera vai curtir demais e que muita gente vai se identificar com essa letra”, comenta Gusttavo Lima, que também nesta sexta-feira (dia 1º/12) realiza a Live Paraíso Particular com transmissão exclusiva pelo YouTube.

“Todo Mundo me Ama” é a décima primeira música do DVD “Paraíso Particular” a ser apresentada ao público. As dez primeiras foram: “Mala dos Porta-Mala”, “Inesquecível”, “Compensa”, Devolve”, “Oi Vida”, “Oficializar”, “Canudinho”, “Mordidinha”, “Advinha” e “Torce o Olho”, que são sucesso absoluto em todas as plataformas de áudio e que juntas ultrapassam 300 milhões de visualizações no YouTube. No total, o álbum reúne 22 faixas inéditas e os lançamentos das próximas faixas seguem prometendo surpresas para os fãs.