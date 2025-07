Filmes e séries mais vistos da semana 1 de julho

A jovem paulistana Victoria Blecher (@vic.blecher), de 18 anos, fez estreia em grande estilo na moda internacional.

Neste domingo, 6 de julho, debutou nas passarelas francesas como destaque da Celine, após conquistar contrato de exclusividade mundial com a grife, em aguardada apresentação realizada em Paris.

Além do desfile, a jovem brasileira também foi anunciada como garota-propaganda da grife, estrelando nova campanha internacional.

Na passarela da coleção ‘Primavera 2026’, que marcou a estreia do designer Michael Rider a frente da direção criativa da maison, Victoria Blecher foi um dos destaques brasileiros.

Nascida em São Paulo e moradora do Rio de Janeiro, a jovem começou a carreira como modelo há menos de um ano e concilia o recente sucesso na moda com a escola, onde prepara-se para concluir os estudos do Ensino Médio, além do balé: “que pratico desde pequena”, afirma.

Outro destaque brasileiro foi Gabriela Nied (@gabriela_nied), presente no desfile realizado em Paris e anunciada também como ‘O Corpo’ da grife: a jovem gaúcha de 20 anos teve a coleção criada em cima de seu próprio corpo pelo designer Michael Rider, com quem trabalhou ao longo de todo o último mês, eleita modelo oficial de provas durante a execução das peças desfiladas.

Nascida no município de Lajeado, Gabriela Nied começou a carreira na moda após ser abordada por olheiros na saída da escola. Antes de despontar como modelo, dedicava-se à dança, tendo integrado cursos e coletivos de street dance, desde os 10 anos de idade. Recentemente, estreou no mercado internacional sob contrato de exclusividade com a Louis Vuitton e coleciona trabalhos para outras grifes poderosas como Dior.

