Veja Filmes e séries mais vistos em julho- semana 2

Dados trazidos para os leitores pela Just Watch.com

Musa fitness, Camila Fernanda diz que engordou 26 kg com ‘dicas da internet’ e culpa famosas: “não existe milagre”

A musa fitness Camila Fernanda, de 31 anos, contou que transformou o corpo de uma forma completamente negativa ao experimentar as “dietas saudáveis” de famosas que prometem milagres com pouco esforço. Eleita recentemente a Musa do Brasileirão pelo Botafogo-RJ, ela exibiu o antes e depois e surpreendeu os seguidores.

Influenciada por blogueiras e famosas do Instagram, ela engordou 26 kg em apenas seis meses, quando na verdade queria secar, ganhar massa magra e definir os músculos. Além de ganhar peso, desenvolveu transtornos alimentares e teve que lidar com as crises de ansiedade.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Foi uma época triste da minha vida. Sempre quis participar de concursos de beleza, aparecer na TV, fazer parte do mundo artístico, e acabei destruindo esse sonho por causa dessas ‘dietas milagrosas’ e dicas da internet. Culpa das famosas. Entrei na onda delas e depois descobri que não existe milagre. Quando percebi, estava muito acima do peso e com problemas físicos e emocionais”.

Camila destaca que sempre “optou por ser saudável” e por isso procurava por produtos naturais. “Eu fazia o que as famosas indicavam. Tomava chá para secar a barriga, para inibir o apetite, composto natural que prometia ‘queimar a gordura dormindo’, sempre seguindo uma linha mais natural. Ninguém te conta que é uma cilada. Gastei uns R$ 15 mil com essas coisas. Aprendi do jeito mais difícil que não tem milagre”.

Agora, a musa aproveita seu espaço nas redes sociais para alertar as pessoas, mostrar sua rotina de dieta e exercícios, e indicar sempre o acompanhamento de especialistas. Contando a sua própria história, Camila quer incentivar outras mulheres na busca pela boa forma, mas de uma maneira responsável.

A influenciadora só conseguiu virar o jogo quando começou a se dedicar à rotina puxada na academia aliada a uma alimentação equilibrada e com ajuda de médicos. A primeira conquista dessa mudança de hábitos veio rápido: ela foi eleita Musa do Botafogo em um concurso de beleza.

“A melhor maneira de alcançar o seu ‘corpo dos sonhos’ é treinar, se alimentar direito e fazer disso uma constância na sua vida. Foi assim que consegui eliminar todos esses quilos. Eu fui de gordinha para musa fitness com corpo sarado. O meu antes e depois não me deixa mentir. Meu percentual de gordura agora é de 15%. Eu tinha 86 kg, hoje 60kg bem distribuídos”, revela.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP