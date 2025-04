Filmes e séries mais vistos na semana 2 de abril

Juju Salimeni, 38 anos, realizou um novo procedimento estético com foco na manutenção do contorno do bumbum. A influenciadora apostou em um bioestimulador de colágeno para preservar a firmeza, além de deixar a pele mais jovem e saudável.

A decisão de iniciar o tratamento aconteceu há um ano atrás e se intensificou no período que antecedeu o Carnaval, durante a preparação para os desfiles. Juju contou que a exposição do corpo e o uso frequente de roupas curtas evidenciaram irregularidades que impactavam sua autoestima. “Comecei o tratamento porque aqueles buraquinhos me incomodavam muito. Tinha dificuldade de usar shorts, era muito feio”, explicou.

O primeiro procedimento escolhido foi a GoldIncision, procedimento minimamente invasivo voltado para o tratamento da celulite. Tudo realizado em consultório com a associação de bioestimulação e o descolamento dos septos fibrosos que puxam a pele e formam os furinhos.

Para manter e aprimorar os resultados, Juju seguiu realizando aplicações de Harmonize Gold, um bioestimulador à base de hidroxiapatita de cálcio. “Esse produto ajuda a formar uma nova malha de colágeno na região subcutânea, sustentando o bumbum de forma natural, ativando o metabolismo e melhorando a qualidade da pele. Ele continua agindo por até um ano e meio”, explicou o médico responsável, Dr. Roberto Chacur.

Foram implantadas 10 ampolas, diluídas em uma solução de 10 ml transformada em 40 ml, com aplicação em toda a região do bumbum — especialmente nas áreas da bananinha e do culote, onde há maior demanda por estímulo de colágeno. A aplicação foi realizada com anestesia local para favorecer o conforto.

“O bumbum dela já estava com uma aparência muito bonita, mas a manutenção é essencial para preservar os resultados com naturalidade e prolongar a firmeza da pele”, concluiu o médico.