Filmes e séries mais vistos na semana 3 de janeiro

trazidos para nós e para nossos leitores pelo time da JustWatch.com

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP

Leia + sobre Famosos, artes e música

Sauna, abdominais e HIIT: saiba todos os detalhes do preparo físico da Musa do Salgueiro

Ester Oliveira, dermatologista contou detalhes sobre seu preparo para encarar a Sapucaí

Faltando pouco para o grande dia na Sapucaí, Ester Oliveira, musa do Salgueiro, tem levado sua preparação a outro nível para garantir um desempenho impecável no desfile. Dedicada e focada, ela revelou detalhes da sua rotina intensa, que envolve treinos físicos exaustivos, dieta rigorosa e aulas diárias de samba.

“Não tem moleza! Meu dia começa com 200 abdominais, depois encaro 30 minutos de treino HIIT para resistência e finalizo com 30 minutos de sauna para ajudar na definição. Além disso, tenho aulas de samba todos os dias, que duram cerca de 3 horas. É uma preparação pesada, mas necessária para fazer bonito na avenida”, contou a musa.

A dedicação não se restringe apenas ao físico. Ester também cuida da alimentação, investe em fisioterapia para evitar lesões e mantém uma rotina disciplinada para estar na melhor forma no dia do desfile. “Carnaval exige muito do corpo, e estar bem preparada faz toda a diferença. Quero representar o Salgueiro com toda a energia e dar o meu máximo na avenida”, afirmou.

Com garra e comprometimento, Ester Oliveira promete encantar o público e calar os críticos, mostrando que o brilho de uma musa vai muito além da fantasia.