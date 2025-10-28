Filmes e séries mais vistos da semana 4 de outubro

Gretchen no SBT

Ícone da música, da TV e também das redes sociais, Gretchen é a convidada especial do The Noite com Danilo Gentili desta segunda-feira, 27 de outubro. Carismática e autêntica como sempre, a eterna rainha do rebolado mostrou que continua se reinventando, seja nos palcos, na internet ou na vida pessoal. Ao lado do marido, o músico Esdras de Souza, com quem está casada há cinco anos, ela toca, canta, dá risada e fala abertamente sobre estética, saúde e amor.

Gretchen comenta os procedimentos estéticos que têm gerado comentários nas redes sociais, incluindo uma nova harmonização facial e um tratamento nos glúteos. “Já falaram mal, falaram bem e agora estão falando muito bem”, brincou a cantora.

“Todo mundo acha que eu estou usando filtro nas redes sociais. No começo me incomodava, todo mundo se incomoda quando é criticado por uma coisa que não é verdade”, completa.

Com bom humor, ela explica que enxerga os cuidados estéticos como parte do autocuidado e comenta a respeito da propaganda que fez do filme ‘A Substância’, da HBO Max. “Acho que temos que tratar desses assuntos sérios com leveza, porque tem gente que sofre com isso. Por exemplo, eu tenho alopecia. Não tenho mais cabelo, principalmente na parte da frente.”

O bate-papo também terá espaço para o amor. Gretchen conta como conheceu Esdras, com quem divide o palco e a vida. “Fui convidada pela Fafá de Belém para conhecer o Círio de Nazaré, mas ela me pediu que, antes, no show dela, eu cantasse com a banda. Fui ao ensaio às nove da manhã, me sentei ao lado do saxofonista e falei para a minha irmã: ‘Eu vou casar com esse homem’. Foi uma coisa inexplicável.”

Hoje, o casal vive entre Portugal e Belém do Pará e segue celebrando a união dentro e fora dos palcos. “O que me chamou a atenção nele foi a educação, o carinho, o modo de conversar e de ser comigo como homem. Passei por muitas coisas: tive muitos relacionamentos frustrados, sofri violência doméstica… foi muito difícil. Às vezes eu entrava no banheiro do avião, trancava a porta, chorava e dizia: ‘Deus, tem milhões de homens nesse mundo, e eu só quero um que me trate bem, que seja honesto, sincero, fiel’. Eu não aguentava mais ser traída, maltratada.”

