Maratona OMODA & JAECOO comprova eficiência dos novos híbridos: Omoda 5 supera 1.000Km e Omoda 7 atinge 1.422km de autonomia

A OMODA & JAECOO, marca do grupo Chery International, concluiu mais uma etapa de sua estratégia de lançamento no Brasil com a realização da Maratona OMODA & JAECOO, evento que reuniu jornalistas automotivos para testar, na prática, a eficiência e a tecnologia dos novos Super Híbridos OMODA 5 e OMODA 7.

Os resultados impressionaram: com apenas um tanque de combustível, o OMODA 5 ultrapassou a marca dos 1.000 km, enquanto o OMODA 7 registrou notáveis 1.422 km de autonomia total, ambos alcançando médias superiores a 25 km/l.

Realizada em diversos países, a Maratona OMODA & JAECOO tem como objetivo demonstrar o desempenho real dos veículos em condições de uso cotidiano, destacando a combinação entre tecnologia, economia e performance. No Brasil, o percurso partiu de São Paulo (SP), com paradas no Rio de Janeiro (RJ) e término em Vitória (ES) — um trajeto de 965 km que antecede a estreia dos modelos no mercado nacional, marcada para 29 de outubro.

Durante a jornada, os participantes puderam explorar os sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), modos de condução inteligentes e recursos digitais que elevam o conforto e a segurança a um novo patamar. O desempenho também se destacou pela estabilidade em longas distâncias, conforto dos novos assentos e respostas precisas dos motores super híbridos.

“Realizar a Maratona em solo brasileiro foi a comprovação, em ambiente real, de tudo que os nossos SUVs entregam em termos de eficiência e inteligência. Rodar mais de 1.400 km com um tanque é resultado da integração entre aerodinâmica, motorização avançada e tecnologia embarcada de última geração. Estamos muito ansiosos para apresentar esses veículos ao público brasileiro”, afirma Leandro Teixeira, Head de Produto da OMODA & JAECOO no Brasil.

Durante as condições de rodagem, os veículos mantiveram velocidades médias entre 60 km/h em trechos urbanos e 80 a 90 km/h em rodovias, reforçando a eficiência dos sistemas híbridos em diferentes condições de rodagem.

