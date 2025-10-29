A Ipsen, biofarmacêutica global, informa que o medicamento Cabometyx® (levomalato de cabozantinibe) recebeu aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento de pacientes adultos com tumores neuroendócrinos pancreáticos (TNEp) e extra-pancreáticos (TNEep) bem diferenciados, inoperáveis ou metastáticos, que apresentaram progressão após pelo menos uma linha de tratamento sistêmico anterior que não seja à base de análogos da somatostatina.3,4 Esta aprovação amplia o uso do medicamento, que já era indicado no Brasil para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma de células renais (CCR) avançado, não submetidos a qualquer tratamento anterior.

A submissão desta nova indicação à Anvisa foi realizada em parceria com as agências regulatórias dos Estados Unidos (Food and Drug Administration), Austrália (TGA – Therapeutic Goods Administration) e Suíça (Swissmedic), por meio do Projeto Orbis, iniciativa do FDA que oferece uma estrutura para análise simultânea de medicamentos oncológicos por algumas agências reguladoras, acelerando o acesso de pacientes a tratamentos inovadores.

Decisão da Anvisa

“Esta foi a primeira experiência da Ipsen Global e da Ipsen Brasil no Projeto Orbis, o que representou um importante marco para a companhia. Depois dos Estados Unidos, o Brasil foi o primeiro país a conceder a aprovação regulatória, e isso reforça a nossa capacidade técnica e agilidade com o processo. Essa conquista ressalta o compromisso da Ipsen em colocar o paciente no centro de tudo o que fazemos, ampliando as possibilidades de tratamento e reafirmando nossa missão de transformar vidas”, explica Vanessa Fabricio, diretora médica da Ipsen.

A maioria dos tumores neuroendócrinos (TNEs) se desenvolve lentamente, pode surgir em diferentes partes do corpo5 e, com a progressão da doença, pode exigir diversas linhas de tratamento.3,4 As opções terapêuticas após a progressão da doença costumam ser limitadas, a depender da localização do tumor e de outros fatores. E isso torna difícil definir a melhor abordagem de tratamento personalizada para cada paciente. 3,4,6 Em especial, cerca de 27% das pessoas diagnosticadas com TNEs pulmonares7 não dispunham de opções aprovadas de tratamento após falha terapêutica prévia.3,4

“A aprovação desta terapia pela Anvisa representa uma oportunidade concreta de transformar a realidade dos pacientes com tumores neuroendócrinos, que, além da complexidade da doença, enfrentam um cenário restrito de opções terapêuticas e impactos significativos, tanto físicos quanto emocionais”, afirma Vanessa. “Trata-se de uma alternativa única e eficaz, respaldada por dados robustos de sobrevida global. Um dos nossos principais compromissos é colaborar com os órgãos locais para viabilizar o acesso a essa nova terapia e assegurar que ela chegue a quem mais necessita”, conclui.

Os TNEs podem afetar profundamente a vida dos pacientes. Cerca de 71% das pessoas relatam que a doença impacta negativamente seu dia a dia, e 92% afirmam ter feito mudanças no estilo de vida por causa da enfermidade.8 “Considerando fatores prognósticos como localização, tamanho, estadiamento do tumor e expressão do receptor de somatostatina, a definição da melhor sequência terapêutica para TNEs em estágio avançado continua sendo um grande desafio clínico”, destaca Aline Chaves Andrade, oncologista pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializada no cuidado de tumores neuroendócrinos. “A aprovação de Cabometyx representa um marco importante, por ser a primeira terapia oral aprovada com dados robustos de um estudo de fase 3 em um cenário com poucas opções disponíveis. Esse avanço amplia as possibilidades de tratamento e oferece aos pacientes uma alternativa à quimioterapia, o que é especialmente relevante em uma doença rara e de manejo complexo”, finaliza.

A aprovação pela Anvisa teve como base os dados do estudo de Fase III CABINET, que comparou Cabometyx® ao placebo em pacientes com tumores neuroendócrinos pancreáticos e extra-pancreáticos, cuja doença progrediu após tratamento sistêmico anterior. Os resultados, apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO) 2024 e publicados no New England Journal of Medicine, mostraram que o tempo médio até a progressão foi de 13,8 meses para pacientes com tumores pancreáticos e de 8,4 meses para os com tumores extra-pancreáticos, enquanto no grupo que recebeu placebo esse tempo foi de 4,4 e 3,9 meses, respectivamente.1,2 O perfil de segurança foi consistente com o já conhecido, sem novos sinais de alerta, e, segundo dados apresentados na ASCO 2025, a qualidade de vida dos pacientes foi mantida ou até melhorada durante o tratamento.9

Sobre Cabometyx® (levomalato de cabozantinibe)

Cabometyx® é uma molécula pequena que inibe múltiplas tirosina quinases receptoras, incluindo VEGFRs, MET, RET e a família TAM (TYRO3, MER, AXL).[10] Essas quinases estão envolvidas em processos fisiológicos normais e em mecanismos patológicos, como oncogênese, metástase, angiogênese tumoral, resistência a medicamentos, modulação imunológica e manutenção do microambiente tumoral.10,11,12,13

A Exelixis concedeu à Ipsen os direitos exclusivos de comercialização e desenvolvimento clínico adicional de Cabometyx® fora dos EUA e Japão. No Japão, os direitos exclusivos pertencem à Takeda Pharmaceutical Company Limited. Nos Estados Unidos, a Exelixis mantém os direitos exclusivos.

Em mais de 65 países fora dos Estados Unidos e do Japão, incluindo a União Europeia, Cabometyx® está atualmente indicado como:11

Monoterapia para carcinoma de células renais avançado (aRCC): Como tratamento de primeira linha em adultos com doença de risco intermediário ou alto. Em adultos após tratamento anterior com terapia anti-VEGFR.

Em combinação com nivolumabe como tratamento de primeira linha para aRCC em adultos.

Monoterapia para adultos com carcinoma diferenciado da tireoide localmente avançado ou metastático, refratário ou inelegível à radioiodoterapia, com progressão após tratamento sistêmico prévio.

Monoterapia para carcinoma hepatocelular em adultos previamente tratados com sorafenibe.

Sobre CABINET (Alliance A021602)

CABINET é um estudo de Fase III, randomizado, duplo-cego, que avaliou cabozantinibe versus placebo em pacientes com TNEs avançados após progressão em tratamento anterior. O estudo é patrocinado pelo National Cancer Institute (NCI), parte do NIH (EUA), e conduzido pela Alliance for Clinical Trials in Oncology, com participação da National Clinical Trials Network, como parte do acordo de colaboração com a Exelixis.

O estudo multicêntrico incluiu 298 pacientes nos EUA. Os participantes foram randomizados em proporção 2:1 para receber Cabometyx® ou placebo, em duas coortes separadas: uma para tumores neuroendócrinos extra-pancreáticos (incluindo tumores do trato gastrointestinal, pulmão, primário desconhecido e outros) e outra para tumores neuroendócrinos pancreáticos.

Cada coorte teve plano estatístico independente. Os critérios de inclusão incluíam doença mensurável segundo RECIST 1.1 e progressão ou intolerância após pelo menos uma linha de terapia sistêmica aprovada (exceto análogos de somatostatina).

O desfecho primário foi a sobrevida livre de progressão por revisão central independente. Após confirmação da progressão, pacientes do grupo placebo puderam cruzar para tratamento aberto com Cabometyx®. Desfechos secundários incluíram sobrevida global, taxa de resposta objetiva e segurança.

Sobre a Ipsen

A Ipsen é uma empresa biofarmacêutica global com foco em levar medicamentos inovadores aos pacientes em três áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras e neurociência. Seu pipeline é alimentado pela inovação externa e apoiado por quase 100 anos de experiência em desenvolvimento e centros globais nos EUA, França e Reino Unido. Suas equipes em mais de 40 países e parcerias em todo o mundo permitem levar medicamentos a pacientes em mais de 80 países. Para mais informações, visite ipsen.com/brazil/.

