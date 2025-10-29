Shopping ParkCity Sumaré recebe Exposição de Carros Turbinados e Aspirados

Evento nesta 5ª-feira às 19h promete conectar os apaixonados pelo universo automotivo

Leia + sobre diversão e arte

Quem gosta de carro personalizado e é apaixonado por motores customizados tem um encontro marcado nesta quinta-feira, 30 de outubro, no Shopping ParkCity Sumaré, na Exposição de Carros Turbinados e Aspirados. O evento gratuito para visitação do público será realizado a partir das 19h, no estacionamento, e promete reunir fãs do universo automotivo.

“O encontro vai reunir carros esportivos e modelos convencionais, com motores potentes e cheios de estilos. É uma oportunidade para celebrar a cultura automotiva, além de promover uma conexão entre os entusiastas”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

As vagas para os expositores participarem do encontro são limitadas. Para incluir o veículo na lista de espera e tirar dúvidas sobre as regras para os participantes, os interessados devem enviar seus dados através do WhatsApp (19) 99493-1233. Para garantir a segurança e a comodidade do público, será proibido acelerar os veículos no local, realizar corte de giro e ligar o som automotivo. Também não será permitida a entrada de narguilés e coolers.

“A Exposição de Carros Turbos e Aspirados é mais um evento realizado pelo Shopping ParkCity Sumaré para proporcionar ao público uma experiência única, repleta de diversão para toda a família”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Exposição de Carros Turbinados e Aspirados

Quando: 30 de outubro, quinta-feira.

Horário: das 19h às 22h.

Local: Estacionamento do Shopping ParkCity Sumaré.

Expositores: dúvidas e inscrições pelo WhatsApp (19) 99493-1233.

Evento com visitação gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP