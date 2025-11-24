Filmes e séries mais vistos no streaming semana 3 de novembro 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Iniciativa reforça estratégia de expansão no ambiente digital e amplia o acesso ao portfólio de smartphones e acessórios com design, cores e parcerias exclusivas

São Paulo, novembro de 2025 – A Motorola anuncia a abertura de sua Loja Oficial na Shopee. O movimento marca uma nova etapa na estratégia digital da empresa, com foco em ampliar a presença nacional e levar aos consumidores o melhor do lifestyle tech – smartphones e acessórios com design únicos e cores exclusivas com curadoria da Pantone, design inovador e muita inovação.

A loja da Motorola passa a integrar a seção “Lojas Oficiais” da Shopee, espaço que reúne mais de 1.000 grandes marcas e demonstra a credibilidade do marketplace no ambiente de e-commerce. A decisão da Motorola está alinhada à estratégia de estar presente em plataformas com grande capilaridade: a Shopee é acessada mensalmente por um terço da população brasileira, o que permite à marca alcançar públicos em todas as regiões do país, inclusive fora dos grandes centros urbanos.

Na loja, os consumidores terão acesso ao portfólio completo de smartphones* da Motorola, o qual integra inovação, design e desempenho. Confira os destaques.

Linha moto g – reconhecida pelo equilíbrio entre design, desempenho e preço, com modelos como moto g86 e moto g56. Linha motorola edge – smartphones premium e com câmeras com sensor Sony LYTIA e certificações de resistência militar, incluindo o edge 60 pro e o edge 60 fusion. Linha motorola razr – dispositivos dobráveis com curadoria de cores e materiais exclusivos como acetato e Alcantara. Linha moto things – acessórios que complementam o ecossistema de produtos da Motorola, como os fones de ouvido moto buds loop Crystals by Swarovski, moto tag, o smartwatch moto watch fit e etc.

