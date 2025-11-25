Os vereadores Celso Ávila e Esther Moraes protocolaram, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, um projeto de lei que institui o Programa de Vacinação Domiciliar para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município. A proposta tem como objetivo garantir mais dignidade, segurança e acessibilidade durante o processo de imunização, reconhecendo as particularidades sensoriais, cognitivas e comportamentais que muitos autistas vivenciam em unidades de saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo os parlamentares, a iniciativa busca eliminar barreiras que frequentemente dificultam ou até impedem a vacinação desse público, que pode enfrentar crises de ansiedade, estresse intenso ou resistência ao ser exposto a ambientes movimentados e estímulos sonoros e visuais.

O programa prevê que a aplicação das vacinas seja feita diretamente nas residências dos pacientes, mediante agendamento prévio, contribuindo para ampliar a cobertura vacinal e reduzir faltas que comprometem a imunização. Além de promover inclusão, o projeto reforça a importância de políticas públicas que respeitem as especificidades de pessoas com deficiência.

Defesa dos vereadores

Celso Ávila e Esther Moraes destacam que a proposta está alinhada aos princípios constitucionais da dignidade humana e do atendimento prioritário às pessoas com deficiência, fortalecendo ações de saúde pública humanizadas e mais eficientes.

Leia + sobre partidos política regional