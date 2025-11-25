CPFL Renováveis inaugura Centro de Operação de contingência em Americana

Estrutura funcionará como reserva para garantir continuidade da operação dos ativos renováveis da companhia em caso de indisponibilidade do centro principal

A CPFL Renováveis inaugurou em Americana (SP) um novo Centro de Operação de Contingência da Geração Renovável. A instalação foi criada para garantir a continuidade do monitoramento e controle dos ativos de geração renovável da companhia em todo o país, atuando como estrutura reserva: caso o centro principal fique indisponível por qualquer motivo, o novo espaço assume imediatamente todas as operações, assegurando a manutenção do serviço sem interrupções.

“Mais do que uma infraestrutura complementar, este novo centro representa nosso compromisso com confiabilidade, preparo e excelência operacional. Ao avançar em redundância e segurança, fortalecemos a resiliência da nossa operação em geração renovável e reforçamos nossa capacidade de resposta em cenários críticos”, afirma Maria Elisa Novaes Delgado, diretora da CPFL Renováveis.

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a CPFL também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.

