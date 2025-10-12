Mais de 3,3 mil alunos participam das disputas promovidas pela Prefeitura; competições chegam ao momento decisivo com partidas nas modalidades de câmbio, futsal e handebol

Na próxima terça-feira (14/10), acontecem as finais das modalidades coletivas dos 4º e 5º anos dos Jogos Escolares 2025 no Ginásio Santa Rosa, em Nova Odessa. O evento, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer, conta com a participação de mais de 3,3 mil alunos da rede municipal de ensino com disputas em agosto e seguem até novembro em outras modalidades.

No período da manhã, os jogos começam com as equipes das escolas municipais entrando em quadra a partir das 8h. No Câmbio Masculino, a disputa será entre as EMEBs Therezinha Antonia Malaguetta Merenda e Paulo Azenha.

Mais finais

No Câmbio Feminino, o confronto será entre as EMEBs Almerinda Delegá Delben e Paulo Azenha, que também se enfrentam nas finais do Futsal Masculino e do Handebol Masculino. Já no Futsal Feminino a partida entre as EMEB’s Augustina Adamson Paiva e Alzira Ferreira Delegá, enquanto o Handebol Feminino encerra a rodada matutina com o duelo entre as EMEBs Almerinda Delegá Delben e Dante Gazzetta.

No período da tarde, as decisões começam às 14h. O Câmbio Masculino e Feminino terá confronto entre as EMEBs Vereador Osvaldo Luiz da Silva e Avelino Xavier Alves. No Futsal Masculino, jogam as EMEBs Salime Abdo e Haldrey Michelle Bueno, enquanto o Futsal Feminino repete o embate entre as EMEBs Vereador Osvaldo Luiz da Silva e Avelino Xavier Alves. As finais do Handebol Masculino e Feminino também terão como protagonistas as escolas Salime Abdo e Haldrey Michelle Bueno, encerrando o dia de disputas.

“Esses jogos mostram o quanto nossos alunos são talentosos e comprometidos. É bonito ver o empenho das escolas e das famílias, todos reunidos em um clima de amizade e respeito. Parabéns a todos os participantes e às equipes envolvidas na organização”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho.

