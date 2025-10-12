Atividade será nesta segunda-feira (13), às 14h, no Armazém das Artes, unidade cultural da Prefeitura

Você tem uma ideia bacana para um super-herói? Então, aprenda a tornar essa ideia em realidade na oficina “Roteiro para super-herói”, promovida pelo projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) e Prefeitura de Hortolândia. A atividade será na próxima terça-feira (13/10), às 14h, no Armazém das Artes Salvador Gomes de Barros, localizado na rua Ercilio Antonio Meira, 435, Jardim Santa Izabel.

As inscrições podem ser feitas por meio deste LINK, ou presencialmente no local no dia da oficina. São 25 vagas. Podem participar crianças a partir de sete anos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dividida em duas partes, a oficina irá ensinar técnicas básicas de criação de personagens e de roteiro de histórias. Na primeira parte, os aprendizes irão discutir e criar coletivamente um personagem. O objetivo é estimular a reflexão sobre as características do super-herói e como adaptá-lo para a realidade e o imaginário do público brasileiro.

2a parte da Oficina

Já na segunda parte, os aprendizes irão se dividir em grupos para preparar um pitching, que é uma apresentação resumida sobre o enredo de um filme de super-herói. Ao final, os aprendizes receberão certificado.

A oficina será ministrada pelo roteirista e diretor Newton Cannito. Com reconhecida experiência em cinema, o profissional escreveu os roteiros do filme “Silvio”, sobre o apresentador Silvio Santos, e do documentário “Alô, alô, Terezinha!”, sobre o apresentador Chacrinha.

Leia + sobre diversão e arte