Final do Campeonato Quarentão é neste sábado (27) em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza neste sábado, dia 27, a grande final do Campeonato Quarentão. A partida será disputada entre Nacional A.C. Nova Veneza e Unidos da Vila Picerno, a partir das 17h, no Centro Esportivo Vereador José Pereira (Rua Sebastião Raposeiro Junior, 261 – Vila Yolanda Costa e Silva).

O torneio, que reúne atletas acima de 40 anos, é uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo do município e tem atraído grande público a cada rodada, valorizando o esporte amador e o lazer comunitário.

Competição

O secretário de Esportes e Lazer, Pedro Rocha, destacou a importância do campeonato. “O Quarentão é uma competição que fortalece o espírito esportivo, promove saúde, integração e mantém viva a tradição do futebol amador em nossa cidade. Estamos muito felizes em chegar à final com tanto prestígio e participação da comunidade”, afirmou.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou os investimentos da Administração no esporte e nas estruturas esportivas da cidade. “Nosso compromisso é valorizar o esporte em todas as suas modalidades. O Centro Esportivo Vereador José Pereira recebeu neste ano revitalização estrutural e nova iluminação, garantindo mais qualidade para atletas e torcedores. A final do Quarentão é a celebração desse esforço conjunto em favor do esporte, do lazer e da convivência comunitária em Sumaré”, destacou.

