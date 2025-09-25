HES completa 25 anos atendendo mais de 1,3 milhão de pacientes

O Hospital Estadual Sumaré comemora data com atuação pautada em realizações inéditas

O Hospital Estadual Sumaré Dr. Leandro Francheschinni comemora 25 anos com uma atuação pautada em realizações inéditas, como a classificação de melhor hospital público do país, alcançada em 2022 e conquistas de certificações nacionais e internacionais. A trajetória é marcada por muitas inovações e uma constante busca pela excelência de seus serviços com participação do ensino e pesquisa desde o início das atividades. Para marcar a data, uma série de atividades estão programadas que serão divulgadas nos ambientes internos da instituição.

“Comemorar os 25 anos do Hospital Estadual Sumaré é valorizar uma trajetória de dedicação à população, sustentada pelo compromisso com a qualidade no atendimento, pela atuação de profissionais altamente comprometidos e pelo investimento contínuo do Estado em estrutura e inovação, que fazem da unidade uma referência nacional em saúde pública de excelência”, destacou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo.

A mais recente conquista dessa duradoura parceria entre Governo do Estado de São Paulo foi a manutenção do vínculo com a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), que foi a OSS vencedora do chamamento público realizado pelo governo e permanecerá como gestora do Hospital Estadual Sumaré pelos próximos 5 anos.

Convênio

O convênio prevê a manutenção de todas as atividades assistenciais já realizadas no hospital e algumas novidades estão em discussão com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). O custeio integral por parte do Estado, continuará determinando as metas assistenciais, quantitativas e qualitativas previstas no plano operativo de trabalho, bem como as análises da prestação de contas.

“Sem dúvida alguma, a administração do Hospital Estadual Sumaré vem sendo muito bem conduzida ao longo dos últimos anos. A Funcamp tem agora o papel de seguir aprimorando esse trabalho e avançando na qualificação do atendimento, sempre com foco em eficiência, cuidado e humanização”, afirma o diretor executivo da Funcamp, professor Dr. Orival Andries Junior.

Nessas duas décadas e meia de atividades, o Hospital Estadual Sumaré já atendeu 1.386.431 pacientes em consultas ambulatoriais, fez 418.295 consultas de urgência, realizou 207.880 cirurgias e efetuou 58.975 partos – a maioria natural. Também já passaram pelas enfermarias, centro cirúrgico e outras áreas da instituição, mais de 3000 alunos dos cursos de medicina (internato) da FCM, da enfermagem, da Nutrição e da Farmácia da Unicamp.

Trajetória

O reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, que já participou de diversos momentos de celebrações do HES ao longo dessa trajetória reafirmou que o prosseguimento do trabalho no hospital é resultado da expertise que a universidade acumulou ao longo dos anos através da sua fundação nesse tipo de atividade. “Esses indicadores exemplares demonstram o empenho dos colaboradores desde as primeiras conquistas de acreditações inéditas com superações aos desafios sempre focados qualidade dos serviços médicos”, elogiou Montagner. “A celebração não significa que o hospital ficou mais velho, e, sim, mais experiente”.

Para o diretor da FCM, Claudio Coy, o HES não é só um hospital de referência em qualidade assistencial, mas é também uma importante unidade que fortalece o ensino e a formação de nossos profissionais da área da saúde. “Não existe dúvida sobre o modelo de sucesso assistencial e de ensino que o HES representa ao longo desses anos e que se comprometeu tão fortemente com o fortalecimento da assistência de qualidade protagonizada por conquistas inéditas para a Unicamp e para o Estado”.

O diretor-superintendente do HES, professor Mauricio Perroud, reafirma sua admiração pelo hospital no qual atua desde a inauguração. “Assim que terminei a residência fui um dos primeiros médicos contratados e fiz o primeiro atendimento da paciente numero 01 do hospital. Sempre fui um entusiasta das inúmeras transformações positivas e emblemáticas que o nosso hospital conquistou e fez história na Unicamp, na RMC, no Estado e no país”.

Funcamp

Fundada em 1977, a Funcamp (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp) nasceu com a missão de ser um eixo de apoio estratégico à Unicamp, ajudando a promover conhecimento, inovação e desenvolvimento científico e tecnológico por todo o país. Além de sua forte atuação nas áreas de educação e pesquisa, a Funcamp também atua diretamente na área da saúde e é certificada como Organização Social de Saúde (OSS) pelo Governo do Estado de São Paulo. Com uma gestão de projetos especializada e comprometida com a excelência, a Fundação transforma desafios em soluções práticas para a sociedade, especialmente nos campos da saúde, educação e tecnologia.

Com mais de 4 mil profissionais, a fundação atua em várias cidades da região, mediando diversos convênios celebrados pela Unicamp com instituições públicas e privadas. É responsável pela gestão administrativa e financeira dos recursos, além das demais atividades necessárias para viabilizar o plano de trabalho acordado entre as partes.

